Nach Aphasie-Diagnose: Angst hat Bruce Willis noch nie aufgehalten

Ende März wurde bekannt, dass der Schauspieler Bruce Willis (67) seine Karriere beendet, weil er an Aphasie erkrankt ist. In dem Action-Star steckt offenbar eine echte Kämpfernatur, wie seine Ehefrau, Emma Heming-Willis (43), bei Instagram jetzt umschreibt. Das sei einer der Gründe, warum sie sich damals in ihren Mann verliebt habe.