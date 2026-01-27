Nach Ariels Verweigerung: Dschungelcamp-Fans fordern Konsequenzen

Ariel (22) brachte im Dschungelcamp (RTL, auch bei RTL+ abrufbar) einmal mehr Mitstreiter und Zuschauer gegen sich auf. Nachdem sie am Tag zuvor eine Prüfung abgebrochen hatte, trat sie am Montag gar nicht erst an. Die Begründung für ihre Verweigerung war einzigartig in der Geschichte von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» Es ging ihr diesmal nicht um Ängste oder Ekel. Sie konnte es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, in einem Team mit Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) anzutreten.