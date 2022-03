Nach Astroworld-Unglück: Travis Scott stellt Projekt «zur Heilung» vor

«In den letzten Monaten habe ich mir die Zeit und den Raum genommen, um zu trauern, nachzudenken und meinen Teil dazu beizutragen, meine Gemeinschaft zu heilen», so Scott in seinem neuen Post im Hinblick auf die Astroworld-Katastrophe im November. Auf dem Festival in Houston im US-Bundesstaat Texas kam es während eines Auftritts des Rappers, der selbst einer der Initiatoren der Veranstaltung ist, zu einer Massenpanik. Zehn Menschen starben, Hunderte weitere wurden teils schwer verletzt.