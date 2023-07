Nach Attacke mit Getränk: Cardi B wirft Mikrofon auf Zuschauer

Harry Styles, Drake, Bebe Rexha: Diese Musiker wurden bereits angegriffen

Immer wieder haben in jüngster Zeit Angriffe auf Musiker, die gerade auf der Bühne stehen, für negative Schlagzeilen gesorgt. So wurde etwa Harry Styles erst Anfang des Monats während seiner Show in Wien von einem Gegenstand im Gesicht getroffen. Rapper Drake erwischte ein Smartphone an seiner Hand. Popsängerin Bebe Rexha (33) wurde von einem geworfenen Handy ebenfalls im Gesicht getroffen. Die Wunde musste sogar genäht werden.