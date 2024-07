Nach Attentat auf Donald Trump: Diese Sondersendungen sind geplant

Das Attentat auf den US–Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (78) schockte am Sonntag die ganze Welt. Seitdem verbreiten TV–Sender weltweit die aktuellen Entwicklungen und alle Informationen nach den Schüssen auf Trump, die ihn bei einer Wahlkampfveranstaltung am Ohr verletzten. Der Schütze wurde in unmittelbarem Anschluss an seine Tat vom Secret Service getötet. Auch in Deutschland berichten die Nachrichtensender n–tv, tagesschau24, Phoenix und Welt seit dem Vormittag ausführlich über das Attentat in den USA. Doch auch die grossen Sender haben bereits Sondersendungen angekündigt: