Nach Auftritt bei Trump-Inauguration: Snoop Dogg reagiert auf Kritik

Auftritt sorgt für Entsetzen

Der «Drop It Like It's Hot»–Interpret hatte am 17. Januar beim sogenannten Crypto Ball in Washington, D.C. performt. Neben ihm traten auch andere Künstler wie Rick Ross und Soulja Boy auf. Die Reaktionen seiner Fans liessen nicht lange auf sich warten – viele zeigten sich schockiert von Snoop Doggs Entscheidung, bei der erneuten Amtseinführung des umstrittenen Politikers aufzutreten.