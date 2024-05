Nach Augen-OP: Dunja Rajter ist zurück im Rampenlicht

Der Schlagerstar Dunja Rajter (78) hat sich viele Wochen nach ihrer Netzhautablösung wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Sie wohnte der Premiere der ARD–Serie «Die Zweiflers» in einem Frankfurter Kino bei und sagte dabei der «Bild»–Zeitung: «Es geht mir wieder gut, und ich freue mich, meine Serie zu sehen. Ohne Nebel vor der Linse!» In der Serie übernahm Rajter eine kleine Rolle als Betreiberin eines Nagelstudios. «Heute ist der erste Tag, an dem ich meine Augen wieder geschminkt habe. Ich fühlte mich doch schon sehr nackt in der letzten Zeit», so die Sängerin und Schauspielerin weiter.