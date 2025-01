Nach Aus bei Take That: Das macht Jason Orange heute

Take That brachten es in den 1990er Jahren zu Weltruhm – mit Hits wie «Back for Good» oder «How Deep Is Your Love». Zuletzt traten die Bandmitglieder Gary Barlow (54), Howard Donald (56) und Mark Owen (53) vorwiegend als Trio auf, ab und an unterstützt von Robbie Williams (50). Williams gehörte auch einst zur Band, ist seit Jahren jedoch vor allem als Solokünstler unterwegs.