Nach Auszug von Elena Miras: Kein Exit bei «Promi Big Brother»

«Ein bisschen fehlt mir schon die Unterstützung. Ich war noch nie so traurig, seit ich ihn kenne, deshalb kann ich es manchmal nicht verstehen», zeigte sie sich tränenreich, enttäuscht und an der Beziehung zweifelnd. «Man geht hier rein und weiss gar nicht, ob man wieder so rauskommt. Ich hab Angst, dass alles kaputt ist, wenn wir hier rauskommen.» Mike Heiter will hingegen laut eigener Aussage «nicht gegen Elena schiessen. Ich will keinen Beef wegen unserer Tochter. Ich kann die Situation halt nicht ändern. Aber Leyla ist meine Priorität Nummer eins.»