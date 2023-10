Nach Ayurveda-Kur: Yasmina Filali verliert vier Kilo in zwei Wochen

Zwei Wochen lang war Yasmina Filali (48) in Sri Lanka und machte dort eine Ayurveda–Kur. «Ich habe mir so eine Liste gemacht, was ich in meinem Leben noch machen möchte. Das war unter anderem einer der Punkte, die ich noch abhaken musste», erklärte die 48–Jährige auf dem roten Teppich der Verleihung der 16. «Goldenen Bild der Frau» der «Bild»–Zeitung.