Nach Baldwins Prozesseinstellung: Waffenmeisterin will aus Gefängnis

Alec Baldwin wird wegen des tödlichen Schusses nicht strafrechtlich belangt, nachdem das Gericht in Santa Fe im US–Bundesstaat New Mexiko den Prozess wegen eines Verfahrensfehlers der Staatsanwaltschaft endgültig beendet hatte. Baldwins Fall brach zusammen, als bekannt wurde, dass ein pensionierter Polizeibeamter den Ermittlern am 6. März einen Vorrat an Kugeln übergeben hatte. Informationen über diese Kugeln, aus denen womöglich auch die tödliche Kugel stammte, wurden Baldwins Verteidigungsteam nie übermittelt.