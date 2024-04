Nach Balmoral der Buckingham Palast: Royals öffnen Residenzen für Fans

Sich einmal fühlen wie ein König: In den berühmten Saal des Buckingham Palastes in London, in dem sich die Royals vor ihren Auftritten auf dem Balkon versammeln, werden bald auch Besucher gelassen, wie britische Medien berichten. Offenbar will König Charles III. (75) seine Residenzen mehr für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Vor kurzem wurde bekannt, dass der Monarch Besuchern nun auch den Zutritt zu Schloss Balmoral gestattet. Das schottische Anwesen war der Lieblingsort seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926–2022), die dort im September 2022 verstarb.