Nach «Bares für Rares»-Abschied: Kommt Albert Maier nochmal zurück?

Albert Maier freut sich auf seinen Ruhestand «ohne schlechtes Gewissen»

Der so gelobte Kunstexperte scheint sich indes mehr auf seinen bevorstehenden - und wohlverdienten - Ruhestand zu freuen. «In einem Alter, in dem andere in den Ruhestand gehen, kam vor zehn Jahren die Anfrage des ZDF, als Experte bei ‹Bares für Rares› mitzuwirken», erklärt Maier, und fügt hinzu: «Dies reizte mich sehr, da ich in meinem langen Händlerleben reichlich Wissen angehäuft hatte und sich mir hier die Chance bot, dieses Wissen einem breiten interessierten Publikum weiterzugeben.»