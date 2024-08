Nach «Beckham»: Auch Victoria Beckham erhält eigene Netflix-Serie

Auch eine Dokumentar–Serie über Take That kommt zu Netflix

Neben diesem Projekt hat Netflix auch ein Dokumentarprogramm über die ikonische Boyband Take That angekündigt. Die Take–That–Mitglieder Gary Barlow (53), Howard Donald (56) und Mark Owen (52) werden hier vor der Kamera zu Wort kommen. Versprochen wird ein «noch nie dagewesener Einblick in eine der erfolgreichsten und beliebtesten britischen Bands». Ein Startdatum für beide Programme steht gegenwärtig noch nicht fest.