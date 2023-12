Nach Bein-Amputation ihres Vaters: Britney Spears postet altes Foto

Britney Spears postete noch einen weiteren Beitrag nach der Amputations–Nachricht. Darin gab sie sich allerdings weniger emotional. Wie gewohnt führte sie in Dessous ein Tänzchen auf. In einem am Dienstag auf Instagram geposteten Video war die «Toxic»–Sängerin in einem rosa Spitzenkleid zu sehen, wie sie sich zu Peggy Lees Hit «Fever» von 1958 bewegte. Dazu meinte sie: «Gestern Abend gefilmt, aber mein Kleid war zu gross.»