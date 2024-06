Nach Beinverlängerung: Theresia Fischer wurden die Stangen entfernt

Die Blondine war nach «GNTM» auch in einigen anderen Formaten dabei: So nahm sie an «Promi Big Brother» teil und an Shows wie «Die Festspiele der Reality Stars» oder «Pokerface – nicht lachen». Im Mai 2022 war sie in dem Sat.1–Reality–Format «Club der guten Laune». Auch ins RTL+–Original «Reality Queens» (2024) wagte sie sich. Mit ihrem neuen Partner Stefan Kleiser ist sie zudem im Herbst in der Sendung «Das Sommerhaus der Stars» zu sehen, die im Herbst bei RTL und auf RTL+ ausgestrahlt werden soll.