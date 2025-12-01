Nach Bier-Rückfall: Liam Gallagher von Oasis schwört dem Alkohol ab

Schon vor einigen Wochen war Gallagher auf der Plattform von einem Fan darauf angesprochen, dass er auf Tour «grossartige Arbeit» leistet und fit bleibt, auch wenn er dafür «wie ein Mönch» leben müsse. «Oasis hat mein Leben gerettet», antwortete der Musiker. Es sei an der Zeit gewesen, «dass ich mein Leben in Ordnung bringe». Er habe mit dem Trinken, dem Rauchen und anderen Dingen aufgehört. Es seien «Opfer, die gebracht werden mussten». Die Nachfrage einer anderen Nutzerin, ob er nicht «das gelegentliche Guinness» vermisse, beantwortete er gewohnt direkt: «Ja, ich vermisse es, totalen Blödsinn zu reden, wenn ich betrunken bin.»