Nach blutigem «Fame Fighting»: Gigi Birofio musste notoperiert werden

Im Trash–Format «Das Sommerhaus der Stars» waren noch grösstenteils verbal die Fäuste zwischen den Testosteron–Streithähnen Luigi «Gigi» Birofio (24) und Can Kaplan (23) geflogen – bis der Sender RTL aufgrund einer tatsächlichen Handgreiflichkeit die zwei nebst jeweiliger Partnerin vor die Tür setzte. Vergangene Woche fand dann im Rahmen des «Fame Fighting» ein Boxkampf zwischen Birofio und Kaplan statt. Dieser hatte dramatische Folgen für erstgenannten Möchtegern–Muhammad–Ali, wie er selbst via Instagram–Story mitteilte. So habe sich Gigi einer Not–Operation unterziehen müssen.