Nach Boxkampf-Niederlage kündigt Stefan Raab neue Show an

Rätselraten herrschte nicht nur über das Aussehen von Raab, der sich nun trainiert und fit zeigte, sondern auch darüber, was er nach dem Boxkampf vorhat. In den Clips trug er ein Käppi mit der Aufschrift «NWSDWH», die für viel Spekulationen sorgte. Am Samstagabend verriet er, dass es ursprünglich die Abkürzung der neuen Show sein sollte, dann jedoch der Name geändert worden sei. Die Buchstaben habe er sogar selbst per Hand auf die Kappe gemalt.