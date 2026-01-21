Nach Brooklyns Abrechnung: Victoria Beckham meldet sich zurück

Weitere Spice–Girls–Glückwünsche

Nicht nur Victoria Beckham gratulierte Emma Bunton zum 50. Geburtstag. «Ich liebe dich so sehr, du bist ein ganz besonderer Mensch mit einem riesigen Herzen – ich bin dankbar, dich in meinem Leben zu haben», schrieb Spice–Girls–Kollegin Geri Halliwell–Horner (53) in ihrem Post. «Ich wünsche dir viel Freude und Liebe.» Mel B (50) schrieb in ihrem Beitrag: «Meine liebe ‹Bunton›, für mich wirst du immer ‹Baby› bleiben, auch wenn du jetzt schon 50 bist! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ich liebe dich über alles!»