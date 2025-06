Nach brutalem Überfall: Viele Promis fühlen mit den Geissens

In der Nacht zum 15. Juni waren die Geissens von vier bewaffneten Unbekannten überfallen, bedroht, ausgeraubt und verletzt worden. Robert Geiss wurde in die Rippe getreten, seine Frau erlitt Wunden am Hals, wie sie in einem schockierenden Video veröffentlichte. «Ich verspreche euch: Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber jetzt... jetzt muss ich erst einmal atmen, weinen, fühlen – und heilen», teilte sie in dem Beitrag mit, in dem sie sich auch für die grosse Anteilnahme bedankte.