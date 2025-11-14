Nach Bühnensturz: Der Graf gibt endgültig Entwarnung

Trotz Verletzungen weitergespielt

Dann die erste Erleichterung: Der Graf meldete sich persönlich zurück und entschuldigte sich bei seinen Fans. «Es tut mir sehr leid für diesen Schreck, aber gemeinsam schaffen wir das», sagte er vom Boden aus. Der Sänger berichtete zudem, «ein paar kleine Stückchen Zähne» verloren zu haben. Mit schwarzem Humor versuchte er die Situation zu entschärfen: «Vielleicht sehe ich morgen aus wie Pipi Langstrumpf.»