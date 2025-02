Nach Buhrufen beim Super Bowl: Donald Trump spottet über Taylor Swift

Die Buhrufe und Swifts überraschte Reaktion sollten jedoch im richtigen Kontext betrachtet werden – sie hatten keinen politischen Hintergrund. Im Stadion waren die Fans der Philadelphia Eagles deutlich in der Überzahl und machten mehrfach ähnlich Stimmung, wenn auf den Video–Leinwänden etwas gezeigt wurde, was in Verbindung mit den Kansas City Chiefs stand. Und dazu gehört eben seit einiger Zeit auch Swift, die seit Sommer 2023 mit dem Tight End der Kansas City Chief, Travis Kelce, liiert ist.