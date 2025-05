Nach Cannes-Auftritt: Heidi Klum und Tom Kaulitz turteln in Paris

Glamour–Auftritt in Cannes

Vor der Paris–Auszeit hatte das Paar am zweiten Tag der Filmfestspiele von Cannes bei der Vorführung von «Mission: Impossible – The Final Reckoning» einen grossen Auftritt hingelegt. Das Model glänzte dabei in einem schillernden, hautengen Paillettenkleid aus Elie Saabs 1001 Seasons Haute Couture Collection. Das auffällige Kleid zeichnete sich durch einen tiefen Ausschnitt, schulterfreie Details, transparente Einsätze und eine dramatische bodenlange Schleppe aus, die den Glamour des alten Hollywood ausstrahlte. Kaulitz trug an der Seite seiner Frau einen klassischen schwarzen Smoking. Auch in Cannes zeigten sie ihre Zuneigung zueinander und küssten sich auf dem roten Teppich vor der Kamera.