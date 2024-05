Nach Charles: Auch neues Porträt von Kate sorgt für Verwunderung

«Sie ist ihrer Rolle wirklich gerecht geworden – sie wurde dafür geboren», schwärmt die Künstlerin über Prinzessin Kate in einem dazugehörigen Interview. «Sie trägt sie mit einer solchen Würde, Eleganz und Anmut.» Inspiriert wurde sie für das Gemälde vom Auftritt der Prinzessin im November 2022, als sie am ersten Staatsbankett der Regentschaft von König Charles III. teilnahm. Die 42–Jährige strahlte damals in einer weissen Robe von Jenny Packham mit silbernen Glitzer–Applikationen an den Schultern. Zu dem bodenlangen Kleid trug sie die «Queen Mary‹s Lover›s Knot»–Tiara, ein Lieblingsschmuckstück ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (1961–1997). Die Tiara ist über 100 Jahre alt und wurde ursprünglich um 1914 von Königin Mary beim Juwelier Garrard in Auftrag gegeben.