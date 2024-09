Nach Comeback: Linkin Park stürmen die deutschen Charts

Fünf Linkin–Park–Alben stark platziert

Auch in den Album–Charts sind Linkin Park vertreten: Die Platten «Meteora» (Platz neun), «Hybrid Theory» (14), «Minutes To Midnight» (34), «Papercuts» (37) und «Living Things» (71) sind in dieser Woche vertreten. Platz eins sichert sich Pink Floyd–Legende David Gilmour (78) mit «Luck And Strange», gefolgt von Ayliva mit «In Liebe» und den Neuzugängen Curse (46) mit «Unzerstörbarer Sommer», Sophia (29) und «Wenn es sich gut anfühlt» sowie Farid Bang (38) und «XII». Auch Schlagerstar Semino Rossi (62) hat es als Neuzugang mit dem Album «Magische Momente» unter die besten Zehn geschafft (Platz sechs).