Nach Coming-Out: Sophia Bush mit Ashlyn Harris auf dem roten Teppich

Unterstützung habe sie nach der Trennung von verschiedenen Frauen erhalten. So auch von der ehemaligen US–Fussballnationalspielerin Ashlyn Harris (38), die sie seit 2019 kennt. Die gemeinsame Erfahrung einer gescheiterten Ehe – Harris machte ebenfalls gerade eine Scheidung von ihrer Ex–Ehefrau durch – hat die beiden Frauen wohl zusammengeschweisst. In den vergangenen Monaten sah man sie bereits zusammen bei Events, was die Gerüchteküche anfachte. Nun machen sie ihre Beziehung mit dem Auftritt in Washington ganz offiziell.