Nach Corona-Erkrankung plant Prinz Andrew sein Comeback bei Garter Day

Während des Platinjubiläums seiner Mutter Elizabeth II. (96) musste Prinz Andrew (62) aufgrund einer Corona-Erkrankung noch passen. Am kommenden Montag will der umstrittene Royal aber sein Comeback in der Öffentlichkeit feiern. Wie «Daily Mail» berichtet, plant Andrew gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Königsfamilie am sogenannten Garter Day auf Schloss Windsor teilzunehmen.