Nach «Deadpool & Wolverine»: Channing Tatum hofft auf «Gambit»-Film

Tatums Aussagen fielen am Rande der Premiere seines neuen Films «Blink Twice», bei dem Partnerin Kravitz Regie führte. In dem Werk spielt er einen Tech–Milliardär, der mit Freunden und einer Reihe schöner Frauen auf eine Privatinsel fliegt. Doch dort nehmen die Ereignisse eine schockierende Wendung, nachdem die Gruppe zuvor über Stunden Drogen und Alkohol konsumiert hatte. In Deutschland startet der Thriller am 22. August im Kino.