Nach dem Autounfall: Leyla Lahouar und Mike Heiter melden sich zurück

«In dem ganzen Schock und mit dem ganzen Adrenalin» habe er gar nicht gemerkt, dass «irgendwas bei mir ist», berichtet Mike Heiter. Doch dann sei ihm ebenfalls schwindelig geworden. Auf dem Weg ins Krankenhaus seien sie voneinander getrennt worden. Sie hätten sich in der Zeit grosse Sorgen umeinander gemacht, da sie nicht gewusst hätten, was mit dem anderen ist. In der Zeit habe Lahouar auch ihr emotionales Video aus dem Krankenhaus aufgenommen.