Nach dem Dschungelcamp: Alessia will zu Aldi, Pierre zu «Die Verräter»

Das sind die Zukunftspläne der Finalisten

Und wie geht es jetzt für die beiden weiter? «Hoffentlich seht ihr mich alle bald als Verkäuferin im Aldi», erklärt Herren. Diesen Wunsch hatte sie bereits während des Camps geäussert. Sanoussi–Bliss verrät in Bezug auf weitere Projekte, er habe aktuell «keinerlei Angebote, was Film und Fernsehen angeht». Zurzeit sei er in der Krimiserie «Boom Boom Bruno» an der Seite von Ben Becker zu sehen. Zudem spiele er am Kleinen Theater am Südwestkorso in Berlin in der Inszenierung von «Miss Daisy und der Chauffeur» mit. Das Stück habe er ausserdem selbst inszeniert.