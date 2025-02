Nach dem Dschungelcamp: Diese Shows warten auf alle Trash-Fans

«Are You The One?» und «Make Love, Fake Love»

Aktuell immer noch im Programm sind zudem die Kuppel–Formate «Are You The One?» und «Make Love, Fake Love» (beides RTL+). In letzterem lernt Protagonistin Karina Wagner (28) in Staffel drei Männer kennen und muss ihren Instinkten und ihrem Gefühl trauen. Denn manche Kandidaten spielen ihr Single–Dasein nur vor, um am Ende mit 50.000 Euro nach Hause zu gehen. Seit Anfang Februar suchen zudem Single–Damen und –Herren ihr «Perfect Match» in der Datingshow «Are You The One?». Wenn sich in der letzten Matching Night alle richtigen Paare gefunden haben, können sie am Ende die gemeinsame Gewinnsumme in Höhe von 200.000 Euro mit nach Hause nehmen.