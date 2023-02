Nach dem Dschungelcamp: So viel verdient Gigi Birofio pro Show

Bei «Prominent getrennt» (2022) und einer weiteren Staffel von «Ex on the Beach» (2022) fanden sie wieder zueinander, doch ihre Liebe scheiterte letztendlich. Aktuell ist Birofio mit der Influencerin Dana Feist liiert. Die beiden absolvierten am Mittwoch in Hamburg ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt.