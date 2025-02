Nach dem Dschungelcamp: Timur Ülker ist zurück am «GZSZ»-Set

Er schätze es jetzt noch mehr, was für ein Glück er habe, «in einem der besten Formate Deutschlands täglich meiner Berufung als Schauspieler nachgehen zu dürfen», fügt er an. Während des Dschungelcamps stand erstmals nicht seine «GZSZ»–Rolle, sondern er als Timur Ülker im Fokus. Dies sei eine ungewohnte, aber wertvolle Erfahrung gewesen. «Ich habe viel dazu gelernt und blicke mit neuen Erkenntnissen über das Leben und die Menschen in die Zukunft.» Er habe in Australien viel über Menschen gelernt und könne diese Erfahrungen nun teilweise in sein Schauspiel einfliessen lassen.