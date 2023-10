Nach dem Ehe-Aus: Datet Sofia Vergara einen Chirurgen?

Ist Sofía Vergara (51) bereit für eine neue Liebe? Wie das US–Magazin «People» berichtet, wurde sie am Wochenende mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Der ehemalige «Modern Family»–Star soll sich mit dem orthopädischen Chirurgen Dr. Justin Saliman zu einem romantischen Abendessen in einem Restaurant in Beverly Hills getroffen haben.