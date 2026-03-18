Nach dem Ehe-Aus: Pierre Sanoussi-Bliss hat einen neuen Partner

Pierre Sanoussi–Bliss ist seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Sein Filmdebüt gab er 1989 in «Coming Out», grössere Bekanntheit erlangte er 1994 durch die Hauptrolle in Doris Dörries «Keiner liebt mich». Von 1997 bis 2015 spielte er 18 Jahre lang den Kommissar Axel Richter in der ZDF–Krimireihe «Der Alte». Dennis Ortmann schloss 2015 seine Ausbildung an der Schauspielschule Charlottenburg ab und war seither vor allem am Theater tätig, unter anderem in dem Märchenstück «Best of Grimm».