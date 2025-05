Nach dem ESC-Finale: Stefan Raab übernimmt die Verantwortung

Respekt für die jungen Künstler

«Ich finde, man muss den beiden einen riesigen Respekt zollen für das, was sie in den letzten Wochen abgerissen haben», erklärte Raab. Er betonte dabei, dass beide Künstler noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen: «Man darf nicht vergessen, dass sie ja nicht irgendwie schon eine langjährige Karriere hinter sich haben, sondern dass heute Abend ihr grösster Auftritt ever gewesen ist.»