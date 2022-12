Nach dem Interview: Das plant Boris Becker für die Zukunft

Mehr Privatsphäre und nur unterschreiben, was er versteht

Einen ersten Hinweis auf den neuen, geläuterten Becker gab er in der Sendung, als er erklärte, warum er ausgerechnet in die baden-württembergische Metropole ausgeflogen werden wollte. «Die deutsche Öffentlichkeit meinte, ich lande in München oder in Frankfurt, weil ich eben in beiden Städten auch zuhause bin und gelebt habe.» Weil er seine Privatsphäre jetzt aber schätze und mehr aufpasse, habe er sich für Stuttgart entschieden. «Ich wollte nicht in einem Trubel und vor Fotografen in die Freiheit kommen. Und das ist uns gelungen», so Becker.