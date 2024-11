Nach dem Krebsschock: James Van Der Beek strahlt auf Filmpremiere

James Van Der Beek (47) hatte Anfang November seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Wenige Tage später, am 14. November, zeigte sich der Schauspieler zum ersten Mal wieder auf dem roten Teppich: Für die Premiere des Films «Sidelined the QB and Me» posierte Van Der Beek in einem braunen Anzug mit Karomuster, den er mit einem senfgelben Oberteil kombinierte. Es war Van Der Beeks erster Auftritt in der Öffentlichkeit, seit er die Diagnose Dickdarmkrebs öffentlich gemacht hatte.