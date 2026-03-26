Nach dem Polen-Umzug: Anna Heiser kehrt erstmals zurück nach Namibia

Zum ersten Mal als Besucher in Namibia

«Die erste Reise in unsere alte Heimat Namibia nach 7 Monaten. Das erste Mal als Besucher», schreibt Anna Heiser zum aktuellen Video, das ihre Reise im Auto, Flugzeug sowie die Ankunft in Namibia dokumentiert. Vor der Abreise habe sie grosse Zweifel gehabt, wie sie offenbart. «Auch wenn ich mich darauf gefreut habe, war die Angst gross. So gross, dass ich einen Tag vor dem Abflug auf dem Bett sass und geweint habe, weil sich innerlich alles in mir gegen das Packen gewehrt hat. Wir hatten beide Angst.»