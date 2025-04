Nach dem Sieg bei «Promis unter Palmen»: So geht es für Cosimo weiter

Finanzieller Spielraum also für den Mann, der früher nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er vor allem des Geldes wegen ins Fernsehen geht. Im Dschungelcamp Anfang 2023 sprach er offen über seine «scheiss Insolvenz». 2019 hatte er einen Kredit aufgenommen, um sich ganz auf die Musik zu konzentrieren – der Durchbruch blieb jedoch aus. «Deshalb bin ich jetzt in so einer Phase, wo ich von Reality–Formaten abhängig bin», verriet er im Dschungel. Inzwischen ist er schuldenfrei.