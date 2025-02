Nach dem Super Bowl: Kendrick Lamar kommt auch nach Deutschland

13 Städte in Europa möchten sie im kommenden Sommer erobern. Das Duo wird dabei nicht nur unter anderem in Birmingham, Amsterdam oder Barcelona auftreten, sondern auch in zwei deutschen Grossstädten. Laut der Tour– Webseite werden Lamar und SZA am 2. Juli eine Show in Köln spielen. Das zweite Konzert findet zwei Tage später, am 4. Juli, in Frankfurt am Main statt. Deutschland bildet den Auftakt zu den Europa–Terminen.