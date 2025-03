Nach dem «Tatort»-Aus: Das hat Schauspieler Axel Milberg jetzt vor

Kehrt er womöglich als Verbrecher zum «Tatort» zurück?

Dennoch kann er sich offenbar einen Auftritt als Gaststar in einem anderen «Tatort» vorstellen: «Warum nicht? Wenn Drehbuch und Rolle toll sind. Vielleicht sogar in Kiel, wo ich viele Jahre Klaus Borowski gespielt habe – als Verbrecher.» Ein Wiedersehen in seiner Kult–Rolle als Ermittler wird es aber wohl nicht geben. Gegenüber «Bild» sagte Axel Milberg, dass er kein Interesse an einem Spin–off habe: «Es wurde diskutiert, ob man es nicht so machen könne wie mit Schimanski. Also mit einer Reihe, die nicht ‹Tatort› heisst. Aber nein. Das Ende ist als Ende gemeint. Aus für Klaus!» Der Schauspieler wird also auch nicht in einer Borowski–Serie zurückkehren.