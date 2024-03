Nach dem Tod ihrer Mutter: Melania Trump zeigt sich wieder

Beerdigung fand Mitte Januar statt

Die ehemalige und womöglich zukünftige First Lady Melania Trump musste ihre Mutter am 18. Januar in Palm Beach, Florida, zu Grabe tragen. Während Barron Trump (18) sowie Ivanka Trump (42) und Tiffany Trump (30) und ihre jeweiligen Ehemänner Jared Kushner (43) und Michael Boulos (26) an der traurigen Veranstaltung teilnahmen, feierte der 77–jährigen Donald Trump den Ausgang der republikanischen Vorwahlen.