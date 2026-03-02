Nach dem Tod ihrer Tochter: Seltener TV-Auftritt von Caroline Kennedy

Ihr Sohn habe «es geschafft, eine Verbindung zu den Menschen aufzubauen. Er hat gezeigt, dass er selbstständig denkt.» Zudem wies sie darauf hin, dass Jack «neu dabei» ist, was den Wahlkampf angeht. Auch wenn er aus einer berühmten Politiker–Familie stammt: «Ich meine, er ist eigentlich der Aussenseiter in diesem Wahlkampf», sagte sie und stimmte Rocca zu, dass dies eine «ironische» Tatsache sei. «Und ich denke, die Leute lachen vielleicht, wenn sie das hören, aber es ist tatsächlich wahr.»