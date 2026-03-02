Nach dem Tod ihrer Tochter: Seltener TV-Auftritt von Caroline Kennedy

Caroline Kennedy (68) hat sich bei einem seltenen Auftritt im US–Fernsehen gezeigt. Die Tochter von John F. Kennedy (1917–1963) und Jacqueline Kennedy Onassis (1929–1994) will damit die politische Karriere ihres Sohnes Jack Schlossberg (33) unterstützen. Er kandidiert für das US–Repräsentantenhaus.
Nur wenige Wochen vor dem TV–Auftritt der 68–Jährigen hatte der berühmte Clan einen neuen Schicksalsschlag zu verkraften. Caroline Kennedys Tochter Tatiana Schlossberg war am 30. Dezember 2025 im Alter von 35 Jahren verstorben. Sie litt an akuter myeloischen Leukämie.
Caroline Kennedy stellt sich hinter ihren Sohn
Nun stellte sich Caroline Kennedy gemeinsam mit ihrem Ehemann Edwin Schlossberg (80) in der Sendung «CBS News Sunday Morning» dennoch den Fragen von Mo Rocca (57). In dem Interview bekundeten sie laut dem «People»–Magazin ihre Unterstützung für die Kandidatur ihres Sohnes. «Wir brauchen Menschen, die eine neue Generation erreichen können. Das schaffen wir nicht nur mit langweiligen Gesprächsthemen», erklärte die ehemalige US–Botschafterin in Japan und Australien.
Ihr Sohn habe «es geschafft, eine Verbindung zu den Menschen aufzubauen. Er hat gezeigt, dass er selbstständig denkt.» Zudem wies sie darauf hin, dass Jack «neu dabei» ist, was den Wahlkampf angeht. Auch wenn er aus einer berühmten Politiker–Familie stammt: «Ich meine, er ist eigentlich der Aussenseiter in diesem Wahlkampf», sagte sie und stimmte Rocca zu, dass dies eine «ironische» Tatsache sei. «Und ich denke, die Leute lachen vielleicht, wenn sie das hören, aber es ist tatsächlich wahr.»
«Ich glaube, er wäre grossartig in dieser Position», sagte die 68–Jährige dem Bericht zufolge an einer anderen Stelle des Gesprächs über ihren Sohn, der an der Yale University Geschichte studiert hat und in Harvard zusätzlich eine juristische und betriebswirtschaftliche Ausbildung absolvierte. «Ich meine, wir brauchen Menschen mit dieser Art von Ausbildung, und wir brauchen Menschen, die wirklich gut informiert sind, bestimmte Werte vertreten und den Mut haben, ihre Meinung zu sagen. Und ich glaube, Jack erfüllt all diese Anforderungen.»
«Du solltest besser gewinnen»
Caroline Kennedy sprach in ihrem Interview mit «Sunday Morning» offenbar nicht über ihre verstorbene Tochter Tatiana. Jack Schlossberg selbst äusserte sich laut «People» in seinem eigenen Gespräch mit Rocca aber zu seiner Schwester. Er verriet, dass ihre letzten Worte an ihn lauteten: «Du solltest besser gewinnen.» Er fügte über sie hinzu: «Niemand kannte mich besser, und ich kannte niemanden besser als sie.»
Tatiana Schlossberg arbeitete als Journalistin. Im November 2025 schrieb sie in einem Essay, das im Magazin «The New Yorker» veröffentlicht wurde, über ihre Krebserkrankung. Darin enthüllte die JFK–Enkelin, die mit ihrem Ehemann George Moran zwei kleine Kinder hat, dass sie 2024 die Diagnose erhalten hatte: «Ich war nicht krank. Ich fühlte mich nicht krank. Ich war sogar eine der gesündesten Personen, die ich kannte.»
Caroline Kennedy musste 1963 schon die Ermordung ihres Vaters miterleben und 1999 den Tod ihres Bruders John F. Kennedy Jr., der mit 38 Jahren bei einem Flugzeugabsturz starb.