Nach dem Tod von Diane Ladd: Ex-Mann Bruce Dern findet bewegende Worte

Als Lynch sie in «Wild at Heart» als Lauras Mutter besetzte, «erkannte die Welt endlich ihre schauspielerischen Fähigkeiten». Dern hob zudem ihre langjährige Arbeit im Vorstand der SAG hervor, wo sie «die Sichtweise einer echten Schauspielerin» eingebracht habe. «Sie hatte ein gutes Leben. Sie sah die Dinge, wie sie waren, war witzig, klug und liebenswürdig», sagte er. Vor allem aber bleibe sie ihm als «wundervolle Mutter unserer begabten Tochter» in Erinnerung – dafür sei er ihr «für immer dankbar».