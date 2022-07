Nach dem Tod von Ray Liotta: Tochter und Verlobte bei Serien-Premiere

Taron Egerton: «Ich habe mich sofort in Liotta verliebt»

Während der Veranstaltung zollten viele der Schauspieler dem verstorbenen «Goodfellas»-Star Tribut, so auch Paul Walter Hauser (35), der ein T-Shirt mit einem Bild von Liottas Figur Joe «Shoeless» Jackson aus dem Baseballfilm «Feld der Träume» von 1989 trug. Darüber hinaus sprach Taron Egerton (32) darüber, wie es war, mit dem aus New Jersey stammenden Schauspieler am Set zu arbeiten, und erinnerte sich gegenüber «Entertainment Tonight» daran, wie er sich «sofort in Liotta verliebt» hatte.