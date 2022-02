Nach dem Tod von Virgil Abloh: Seine Sneakers erzielen Rekordpreis

Die Schuhe wurden aus Kalbsleder gefertigt und sind mit dem ikonischen Monogramm von Louis Vuitton verziert. Die Einnahmen gehen an einen gemeinnützigen Fonds von Abloh, der Stipendien für Schwarze, afroamerikanische und afrikanische Studenten finanziert. Der Designer starb im Alter von nur 41 Jahren an einem Krebsleiden und war vor seinem Tod noch bei den Vorbereitungen der Auktion von Sotheby's in New York beteiligt.