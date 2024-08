Nach dem Unfall von Sohn Pax: Brad Pitt bekommt regelmässig «Updates»

Brad Pitts zerrüttetes Verhältnis zu seinen Kindern

«Er hat seit Jahren keinen Kontakt mehr zu Pax, aber er sorgt sich immer noch sehr um ihn», erklärte die Quelle über den 60–jährigen Schauspielstar. Pax wurde am 29. Juli in Los Angeles in ein Krankenhaus eingeliefert. Er soll auf einer belebten Strasse seiner Heimatstadt ohne Helm unterwegs gewesen sein. An einer roten Ampel rammte er offenbar das Heck eines Autos, und trug eine Kopfverletzung sowie Hüftschmerzen davon.