Nach den Emmys macht Heidi Klum auf Halloween neugierig

Heidi–Halloween seit 2000

Schon seit dem Jahr 2000 feiert Heidi Klum ihre legendäre Halloweenparty, zu der auch viele Stars kommen. 2018 wurde sie von der Halloween Association offiziell zur «Queen of Halloween» ernannt. In ihre Kostüme fliessen viele Monate Vorbereitung – Klum verriet, dass sie direkt nach der Party mit den Vorbereitungen für das folgende Jahr beginnt. Das Model, das Verkleidungen liebt, verwandelte sich schon zum Beispiel schon in eine Krähe, einen Schmetterling und in Kleopatra. Seit 2018 kommt sie mit ihrem Ehemann in passenden Kostümen: So erschienen sie bereits in der Kombination Oger Fiona und Shrek, Alien (Klum) und blutiger Astronaut (Kaulitz) sowie Fischer (Kaulitz) und überdimensionaler Wurm (Klum). Im vergangenen Jahr kam Heidi Klum mit Unterstützung von Tänzern des Cirque du Soleil als Pfau, Tom Kaulitz fungierte als ihr Ei.